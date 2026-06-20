مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تؤسس لأدب الرحلات العالمي في الجزيرة العربية والمملكة الموارد البشرية تنشر نتائج استطلاع لائحة قواعد المظهر والسلوك تركي الفيصل: نريد سَلاماً تاماً خالصاً من حولنا وفي أرجاء المعمورة سفير المملكة لدى لبنان يدشن عملية استئناف الصادرات اللبنانية للأسواق السعودية ملعب أتلانتا.. تحفة معمارية تحتضن مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026 إسرائيل تعلن وقف هجماتها على لبنان رياح نشطة على العاصمة المقدسة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة سويسرا : ترتيب بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران زلزالان يضربان جزيرة كريت اليونانية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج استطلاع حول مشروع لائحة قواعد المظهر والسلوك في منصة استطلاع.
وأوضحت الموارد البشرية، أن إعداد هذه اللائحة يأتي بهدف وضع ضوابط ومعايير واضحة للمظهر العام والسلوك المهني للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل احترافية تعكس الهوية الوطنية، وتواكب التنوع الثقافي والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.
وأوضحت الموارد البشرية، أنه يمكن الاطلاع على النتائج وذلك عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“.
الوزارة تنشر نتائج استطلاع لائحة قواعد المظهر والسلوك للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.
🔗 || للمزيد: https://t.co/RVI1YG5YgV pic.twitter.com/DM6S26STrN
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 18, 2026