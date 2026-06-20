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الموارد البشرية تنشر نتائج استطلاع لائحة قواعد المظهر والسلوك

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٥ مساءً
الموارد البشرية تنشر نتائج استطلاع لائحة قواعد المظهر والسلوك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج استطلاع حول مشروع لائحة قواعد المظهر والسلوك في منصة استطلاع.

لائحة قواعد المظهر والسلوك

وأوضحت الموارد البشرية، أن إعداد هذه اللائحة يأتي بهدف وضع ضوابط ومعايير واضحة للمظهر العام والسلوك المهني للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل احترافية تعكس الهوية الوطنية، وتواكب التنوع الثقافي والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

وأوضحت الموارد البشرية، أنه يمكن الاطلاع على النتائج وذلك عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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