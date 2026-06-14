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الموارد البشرية: حظر العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من الغد

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ مساءً
الموارد البشرية: حظر العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بمنشآت القطاع الخاص من الـ12 ظهراً حتى الـ3 مساءً، لحماية العمالة من الإجهاد الحراري، بدءا من يوم الغد 15 يونيو.

ويستمر التنظيم الرقابي، الذي أُطلق بالشراكة مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، حتى 15 سبتمبر المقبل، لضمان توفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع معايير السلامة المهنية وتحد من الإصابات.

ظر العمل تحت أشعة الشمس

وأصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” توجيهات وقائية ملزمة، تفرض على أصحاب العمل جدولة أعمال الصيانة والإصلاح في الأوقات الأقل حرارة، وتهيئة أماكن مظللة وباردة لفترات الاستراحة المتقطعة.

وشددت الهيئة على ضرورة توفير إمدادات مستمرة من المياه الباردة، وإلزام العمال بشرب أربعة أكواب في الساعة، مع تعيين مشرفين مختصين للتدخل السريع عند رصد أي أعراض للإجهاد الحراري.

ونصحت الهيئة، بتناول المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات، موجهة العاملين الميدانيين بارتداء ملابس فاتحة وفضفاضة، وتطبيق خطط لتدوير العمالة بين المواقع لتقليل الجهد البدني.

وصنفت هيئة الصحة العامة مؤشرات الخطر الحراري إلى أربعة مستويات، يبدأ أولها بالتحذير عند درجات حرارة تقل عن 32.7 درجة مئوية، ويرتفع إلى المستوى المتوسط عند تراوحها بين 32.7 و39.4 درجة.

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