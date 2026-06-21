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الموارد البشرية: فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية 1448هـ

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
الموارد البشرية: فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية 1448هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التسجيل للعام التأهيلي 1448هـ بمراكز الرعاية النهارية، ابتداءً من اليوم الأحد 6/1/1448هـ الموافق 21/6/2026م، وحتى نهاية يوم الخميس 2/2/1448هـ الموافق 16/7/2026م.

وأوضحت الوزارة عن شروط القبول عبر موقعها، وأن التنقل بين المراكز متاح خلال الفترة من يوم الأحد 12/2/1448هـ الموافق 26/7/2026م وحتى يوم الخميس 16/2/1448هـ الموافق 30/7/2026م.

وأبانت أن العام التأهيلي 1448هـ يمتد لـ(34) أسبوعًا، ويبدأ يوم الأحد 17/3/1448هـ الموافق 30/8/2026م، بواقع (18) أسبوعًا للفصل التأهيلي الأول و(16) أسبوعًا للفصل التأهيلي الثاني، وينتهي يوم الخميس 28/12/1448هـ الموافق 3/6/2027م.

وأفادت الوزارة أن استقبال طلبات التسجيل سيتم إلكترونيًا خلال الفترة المعلنة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع إتاحة الاطلاع على شروط القبول والضوابط المنظمة للخدمة وإجراءات التسجيل عبر الرابط التالي: https://eservices.hrsd.gov.sa/.

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