“المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026

تشارك شركة المياه الوطنية في أسبوع المياه السعودي 2026 الذي سيعقد بمدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 02 يوليو 2026، تأكيدًا لدورها المحوري في تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته، وانطلاقًا من التزامها بتبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يواكب الاهتمام المتنامي الذي توليه المملكة لقطاع المياه بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.

وبيّنت أن مشاركتها تأتي بهدف تبادل الخبرات الدولية في قطاع المياه، واستعراض تحديات القطاع والحلول التقنية والفنية الحديثة، بالإضافة بحث سبل التعاون المحلي والدولي، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع المياه والبيئة.

وأشارت الشركة إلى أن أسبوع المياه السعودي يُعد امتدادًا للنسخ السابقة من المنتدى السعودي للمياه، وتأكيدًا للدور الريادي للمملكة في تطوير منظومة المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت المياه الوطنية أن مشاركتها ستكون من خلال معرض المياه السعودي المصاحب الذي يستعرض إنجازات المملكة في قطاع المياه والقطاعات المساندة، إلى جانب أبرز الابتكارات والشراكات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع، كما ستشارك الشركة في العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي ستناقش تحول قطاع المياه، وتقنيات المعالجة المركزية وغير المركزية لمياه الصرف الصحي، وتحسين تجربة العميل، وأفضل الممارسات في تحقيقات الحوادث المائية، والتحليلات وتأثير العامل البشري، كما ستوقع الشركة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة في رفع الكفاءات التشغيلية، وتحسين تجربة العميل.