Icon

خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon مصر وإيران تتعادلان 1 – 1 في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026 Icon “المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026 Icon “موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ Icon إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم Icon توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان Icon مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد Icon عواصف وفيضانات عارمة تضرب اليابان Icon تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم Icon أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لتعزيز الاستدامة والابتكار

“المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
“المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشارك شركة المياه الوطنية في أسبوع المياه السعودي 2026 الذي سيعقد بمدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 02 يوليو 2026، تأكيدًا لدورها المحوري في تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته، وانطلاقًا من التزامها بتبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يواكب الاهتمام المتنامي الذي توليه المملكة لقطاع المياه بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.

وبيّنت أن مشاركتها تأتي بهدف تبادل الخبرات الدولية في قطاع المياه، واستعراض تحديات القطاع والحلول التقنية والفنية الحديثة، بالإضافة بحث سبل التعاون المحلي والدولي، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع المياه والبيئة.

وأشارت الشركة إلى أن أسبوع المياه السعودي يُعد امتدادًا للنسخ السابقة من المنتدى السعودي للمياه، وتأكيدًا للدور الريادي للمملكة في تطوير منظومة المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت المياه الوطنية أن مشاركتها ستكون من خلال معرض المياه السعودي المصاحب الذي يستعرض إنجازات المملكة في قطاع المياه والقطاعات المساندة، إلى جانب أبرز الابتكارات والشراكات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع، كما ستشارك الشركة في العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي ستناقش تحول قطاع المياه، وتقنيات المعالجة المركزية وغير المركزية لمياه الصرف الصحي، وتحسين تجربة العميل، وأفضل الممارسات في تحقيقات الحوادث المائية، والتحليلات وتأثير العامل البشري، كما ستوقع الشركة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة في رفع الكفاءات التشغيلية، وتحسين تجربة العميل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد