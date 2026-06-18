النباتات البرية هوية بيئية بالشمالية

تؤدي النباتات البرية في منطقة الحدود الشمالية دورًا حيويًا في تثبيت التربة، وتقليل سرعة الرياح، وتوفير الظل والمأوى للكائنات الحية، وزيادة خصوبة الأرض، مما يمنع تحول الأراضي الخصبة إلى مناطق قاحلة.

وتمثل تلك النباتات البرية جزءًا حيويًا من الهوية البيئية والركيزة الأساسية للتوازن البيئي في المنطقة، وتتجلى فيها قدرة الطبيعة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، ومن أبرزها: (الطلح، الرغل، العرفج، الرمث، الأرطى، الربلة، الشيح، والقيصوم) بالإضافة إلى جانب النباتات الرعوية الشهيرة كالقليقلان، والغضراف.

وتأتي فوائدها البيئية من خلال تكيفها مع الجفاف بترشيد استهلاك المياه ومقاومة درجات الحرارة العالية بفضل جذورها الممتدة، وإسهامها في تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف ومكافحة التصحر، فضلًا عن كونها مصدرًا رئيسًا لغذاء الحيوانات الفطرية والماشية، بالإضافة إلى خصائصها الكيميائية التي تكون محل اهتمام الباحثين لدراسة ومعرفة فوائدها واستخدامها ضمن مكونات منتجات علاجية أو تجميلية، بعد اعتماد ذلك من جهات الاعتماد ذات الاختصاص الرسمية.

وتشكل الأعشاب البرية في المملكة، ثروة طبيعية فريدة تتجاوز كونها غطاءً نباتيًا يزيّن الصحاري؛ فهي جزء من هويتنا البيئية والثقافية، وشاهدٌ على قدرة الحياة على التكيف مع أقسى الظروف.

ومن هذا المنطلق، يبرز الحفاظ عليها واجبًا وطنيًا ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، خاصة عودة العديد من أنواع النباتات والحياة الفطرية، في مؤشر إيجابي يجسد نجاح الجهود الحكومية والتعاون المجتمعي في حماية الغطاء النباتي والحد من انقراض الأنواع ذات القيمة البيئية والثقافية المرتبطة بكل منطقة.