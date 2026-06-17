النحل الندّاف يعزز التنوع الحيوي في بيئات الحدود الشمالية حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 12 كجم حشيش مخدر ترامب: أريد من إسرائيل أن تُحسن التقدير وتتصرف كما يجب “موهبة” توقّع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في أحدث التخصصات التقنية الصين تطالب إيران بمعالجة مسألة الملاحة بمضيق هرمز على نحو مناسب الشورى يطالب بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
يُعد النحل الندّاف أو “نحل الصوف” (Anthidium sp) من الحشرات الملقّحة التي تُسهم في دعم التنوع الأحيائي بمنطقة الحدود الشمالية، من خلال دوره الحيوي في تلقيح النباتات البرية والمزهرة والمحافظة على استدامة النظم البيئية الطبيعية.
ويُرصد هذا النوع من النحل في عددٍ من المواقع الطبيعية والسهول المفتوحة التي تحتضن النباتات المزهرة خلال مواسم الربيع، ويتميّز بألوانه الزاهية ونقوشه المتباينة، ويُصنف ضمن أنواع النحل الانفرادي.
ويؤدي النداف دورًا بيئيًا مهمًا في دعم الغطاء النباتي الطبيعي، من خلال المساهمة في تلقيح العديد من النباتات البرية.
ويؤكد مختصون في التنوع الأحيائي أن رصد النحل الندّاف في البيئات الطبيعية بالحدود الشمالية يُعد مؤشرًا على سلامة الموائل الطبيعية وتوافر مصادر الغذاء النباتية.