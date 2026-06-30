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النرويج تتغلب على كوت ديفوار وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
النرويج تتغلب على كوت ديفوار وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026
المواطن- فريق التحرير

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حجز المنتخب النرويجي مقعده في دور الـ(16) من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2 – 1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وتقدم المنتخب النرويجي بالنتيجة عند الدقيقة (39) عن طريق لاعبه أنطونيو نوسا، قبل أن يدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الشوط الثاني بواسطة لاعبه أماد تراوري عند الدقيقة (74)، غير أن اللاعب إيرلينغ هالاند عاد ليمنح منتخب النرويج هدف الفوز في الدقيقة (86)، ليقود منتخبه إلى الدور ثمن النهائي.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب النرويجي مشواره في البطولة، إذ يضرب موعدًا مع منتخب البرازيل، بعد تأهل الأخير على حساب اليابان.

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