النرويج تحجز مقعدها في الأدوار الإقصائية بعد الفوز على السنغال بثلاثية

حجز المنتخب النرويجي مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره السنغالي بنتيجة (3 – 2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل عن طريق اللاعب ماركوس بيدرسن عند الدقيقة 43، قبل أن يعزز زميله إيرلينغ هالاند تقدم منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 48.

ونجح المنتخب السنغالي في تقليص الفارق عبر لاعبه إسماعيلا سار عند الدقيقة 53، إلا أن اللاعب هالاند عاد مجددًا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب النرويج عند الدقيقة 58، رافعًا رصيده إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أعاد اللاعب إسماعيلا سار الإثارة للمواجهة بتسجيله الهدف الثاني للسنغال عند الدقيقة 90+3، لكن المنتخب النرويجي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 6 نقاط ليضمن التأهل إلى دور الـ32، متساويًا مع المنتخب الفرنسي في عدد النقاط، مع أفضلية فارق الأهداف للأخير في صدارة المجموعة، وبقي المنتخب السنغالي دون نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب العراقي صاحب المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان النرويجي والفرنسي في الجولة الثالثة لحسم صدارة المجموعة، ويواجه المنتخب السنغالي نظيره العراقي في مواجهة مصيرية للإبقاء على آمال التأهل ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.