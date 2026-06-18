النفط عند أدنى مستوى بفعل توقعات زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بفعل توقعات زيادة الإمدادات.

ونزل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مارس، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى منذ 4 مارس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.28% لتصل إلى 78.53 دولارًا للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو ​1.93% ليصل إلى 75.31 دولارًا للبرميل.