فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين وزارة الصحة تعزز مفهوم “جودة السنين” عبر تعزيز الوقاية والعادات الصحية المستدامة البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في كأس العالم FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس العالم 2026 القصيم.. وجهة بيئية تحتضن المراعي الواسعة وتنوع الغطاء النباتي النفط عند أدنى مستوى بفعل توقعات زيادة الإمدادات السعودية والصين تعززان الشراكة البحثية والتقنية لتطوير حلول مستدامة لقطاع المياه مشهد مروع.. سيارة تدهس سيدتين وطفلاً في مصر “سار” تحقق إنجازين دوليين في السلامة وإدارة المخاطر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11121 نقطة
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بفعل توقعات زيادة الإمدادات.
ونزل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مارس، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى منذ 4 مارس.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.28% لتصل إلى 78.53 دولارًا للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو 1.93% ليصل إلى 75.31 دولارًا للبرميل.