النفط يتراجع عند أدنى مستوى في 3 أشهر

‌تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين أمريكا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.47 دولارات بنسبة 5.1% إلى 82.86 دولارًا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.90 دولارات بنسبة 5.8% إلى 79.98 دولارًا.

ونزل العقدان إلى أقل مستوياتهما منذ 10 مارس، بعد خسائر تجاوزت ​ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.