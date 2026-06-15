النفط يتراجع عند أدنى مستوى في 3 أشهر

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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين أمريكا وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.47 دولارات بنسبة 5.1% إلى 82.86 دولارًا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.90 دولارات بنسبة 5.8% إلى 79.98 دولارًا.
ونزل العقدان إلى أقل مستوياتهما منذ 10 مارس، بعد خسائر تجاوزت ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.