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النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٧ مساءً
النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران
المواطن - فريق التحرير

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استقرت أسعار النفط اليوم، بعد أن اتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف الأعمال العسكرية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلًا بمقدار أربعة سنتات لتصل إلى 72.03 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 0.6% ليصل إلى 69.67 دولارًا للبرميل.

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