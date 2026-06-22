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النفط ينخفض بنحو 4%

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
النفط ينخفض بنحو 4%
المواطن - واس

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تراجعت أسعار النفط بنحو 4% اليوم، عقب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بشأن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وانخفض خام برنت بمقدار 3.18 دولارات، أو ما يعادل 3.95%، ليصل إلى 77.39 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.15 دولار لتصل إلى 74.45 دولارًا للبرميل، قبل انتهاء التداول على العقد في وقت لاحق اليوم، فيما تراجع عقد أغسطس، الأكثر تداولًا، بمقدار 2.49 دولار، أو ما يعادل 3.28%، ليصل إلى 73.36 دولارًا للبرميل.

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