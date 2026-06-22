النفط ينخفض بنحو 4%

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن الإسعاف الجوي بحائل يباشر 4 حوادث وينقل مقيمًا تعرض لجلطة قلبية “الحندَة”.. أهازيج شعبية متوارثة في الشمالية تعزز الانتماء الوطني #يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 104 ضبط مواطن لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح واستخدامه أدوات محظورة وزارة التعليم: تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية إخلاء طبي لمواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لقطر إثر حادث الانفجار بأحد مصانع رأس لفان واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي العُلا ترسم مسارًا متكاملًا لحماية النمر العربي وتعزيز استدامته
تراجعت أسعار النفط بنحو 4% اليوم، عقب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بشأن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وانخفض خام برنت بمقدار 3.18 دولارات، أو ما يعادل 3.95%، ليصل إلى 77.39 دولارًا للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.15 دولار لتصل إلى 74.45 دولارًا للبرميل، قبل انتهاء التداول على العقد في وقت لاحق اليوم، فيما تراجع عقد أغسطس، الأكثر تداولًا، بمقدار 2.49 دولار، أو ما يعادل 3.28%، ليصل إلى 73.36 دولارًا للبرميل.