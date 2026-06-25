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النفط يواصل التراجع

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
النفط يواصل التراجع
المواطن - واس

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واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أغسطس 1.22 دولار أو 1.65% إلى 72.52 دولارًا للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.45% إلى 69.32 دولارًا للبرميل.

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