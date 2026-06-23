النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء، لتنخفض بأكثر من 1% بعد خسائر الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في استعادة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عقب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.09 دولار، ما يعادل 1.4%، لتسجل 76.81 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا، بنسبة 1.2%، ليصل إلى 72.99 دولارًا للبرميل.

وجاءت هذه الخسائر بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% في جلسة الاثنين، عقب قرار الولايات المتحدة منح إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا بعد محادثات أولية، إلى جانب مؤشرات على تراجع حدة العمليات القتالية في لبنان ضمن إطار تفاهمات أوسع، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتترقب الأسواق تطورات المحادثات الأميركية الإيرانية وانعكاساتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.