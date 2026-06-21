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النفود الكبير.. لوحة رملية ساحرة ترسم مشهدًا طبيعيًّا أخّاذًا جنوب رفحاء

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
النفود الكبير.. لوحة رملية ساحرة ترسم مشهدًا طبيعيًّا أخّاذًا جنوب رفحاء
المواطن - واس

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تجسد المرتفعات الرملية في صحراء النفود الكبير جنوب محافظة رفحاء شمال المملكة مشاهد طبيعية آسرة، حيث تكشف الكثبان الممتدة بتشكيلاتها المتنوعة عن واحد من أبرز المكونات الجغرافية والبيئية التي تزخر بها المنطقة، في مشهد يعكس تناغم الرمال الذهبية مع صفاء السماء واتساع الأفق الصحراوي.
وتُظهر امتداد الكثبان الرملية الناعمة بتدرجاتها المتباينة وارتفاعاتها المختلفة، التي تشكل لوحات طبيعية متجددة، فيما رسمت حركة الرياح على سطح الرمال تموجات دقيقة ومتناسقة أضفت بعدًا جماليًّا فريدًا على المشهد الصحراوي.
وتباينت التضاريس بين الكثبان المرتفعة والمنخفضات الرملية، إلى جانب انتشار الغطاء النباتي الصحراوي الطبيعي في عدد من المواقع، مما يعكس قدرة البيئة الصحراوية على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، ويؤكد التنوع البيئي الذي تتميز به مناطق النفود.
وتظهر تدرجات الظل والضوء على سفوح الكثبان الرملية خلال ساعات النهار، في مشهد يبرز الملامح التضاريسية للنفود الكبير، حيث بدت المرتفعات الرملية بأشكال انسيابية متعاقبة تمتد نحو الأفق، مشكلةً ممرات طبيعية وأودية رملية صغيرة بين الكثبان.
ويعد النفود الكبير من أبرز التكوينات الرملية في المملكة العربية السعودية، إذ يمتد على مساحات شاسعة، ويتميز بتنوع تضاريسه الرملية وتشكيلاته الجيومورفولوجية التي أسهمت في جعله مقصدًا لهواة الرحلات البرية والتصوير الفوتوغرافي ومحبي استكشاف البيئات الطبيعية.
وتعكس هذه المشاهد جانبًا من المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها صحراء النفود الكبير، بما تمتلكه من مناظر خلابة وصفاء بيئي واتساع جغرافي، الأمر الذي يعزز من حضورها بوصفها إحدى الوجهات البرية المميزة لعشاق الطبيعة والرحلات الصحراوية.

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