“النواب الأمريكي” يستعد لتمويل إجراءات ترامب بشأن الهجرة

يتطلع الجمهوريون في مجلس النواب، إلى تمرير ما يقرب من 70 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة أمس الثلاثاء، وهو ما يكفي لتمويل وكالتين تابعة لوزارة الأمن الداخلي خلال السنوات الثلاث المقبلة وما تبقى من فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب في منصبه.

وسيحتاج رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى حضور شبه كامل ووحدة في صفوفه لاستكمال أسابيع من العمل على مشروع القانون.

وكان التشريع، قد تعطل عندما سعى الجمهوريون إلى إدراج مليار دولار لتعزيز الأمن في ساحات البيت الأبيض، بما في ذلك قاعة الاحتفالات الجديدة لترامب، وحاولت إدارة ترامب إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الذين يزعمون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية جائرة، وأثبتت تلك المقترحات أنها سامة سياسيا وتم التخلي عنها.

تمويل إجراءات ترامب بشأن الهجرة

والآن، يركز مشروع القانون بالكامل، على إنفاذ قوانين الهجرة، وهو الموضوع الذي تعامل معه الجمهوريون كقضية محددة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين، ويأملون أن يقودهم إلى النصر في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

ويقضي مشروع القانون بتقديم 38 مليار دولار لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، و26 مليار دولار لحرس الحدود، و5 مليارات دولار أخرى لتغطية التكاليف غير المتوقعة، مما يدعم أجندة ترامب للترحيل.

وقال جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، عن مشروع القانون: “لقد تأخر هذا الأمر كثيرا. يتعين علينا تمويل أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة، ومن المؤسف أن على الجمهوريين القيام بذلك بمفردنا”.

ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى ما يقرب من 140 مليار دولار قدمها الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووكالة الجمارك وحماية الحدود العام الماضي كجزء من مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.

واعترض الديمقراطيون، على إعطاء الوكالات المزيد من الأموال دون تغييرات جوهرية في طريقة عملها بعد وفاة أليكس بريتي ورينيه جود في مينيابوليس.

وعلى سبيل المثال، أصر الديمقراطيون، على إلزام العملاء بإظهار شارات الهوية الخاصة بهم أثناء عمليات الإنفاذ، وحصولهم على أمر قضائي قبل دخول الممتلكات الخاصة، وبدلا من ذلك، سيأتي التمويل دون أي شروط تقريبا.

وتعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس، بأن يعارض حزبه هذه الحزمة.

وقال جيفريس وهو من نيويورك: “نعتقد أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تستخدم لجعل الحياة أكثر تحملا للشعب الأمريكي – وليس لإعطاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك شيك على بياض آخر بقيمة 70 مليار دولار ليتمكنوا من إطلاق العنان للوحشية ضد المواطنين الأمريكيين واستهداف مجتمعات المهاجرين الملتزمة بالقانون بعنف”.