النوم المنتظم والحركة المسائية.. عادات مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل

قد يكون مفتاح العمر الطويل والصحة الجيدة مرتبطًا بعادات يومية بسيطة تبدأ قبل النوم. ووفقًا لتقرير نشره موقع “Health”، يشير خبراء النوم إلى أن بعض الممارسات المسائية المنتظمة قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز الصحة على المدى الطويل.

ويأتي النوم الكافي في مقدمة هذه العادات، إذ تؤكد الدكتورة جينيفر تيمونز، المتخصصة في طب طول العمر، أن الحصول على نوم جيد يدعم صحة القلب، والتمثيل الغذائي، والجهاز المناعي، إضافة إلى الوظائف الإدراكية.

وينصح الخبراء بالنوم لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا، إذ أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يحافظون على عادات نوم صحية قد يتمتعون بعمر أطول مقارنة بغيرهم. وتشير التقديرات إلى أن الرجال قد يحققون زيادة في متوسط العمر تصل إلى نحو 4.7 سنوات، بينما تصل لدى النساء إلى نحو 2.4 سنة.

في المقابل، يرتبط النوم لأقل من 6 ساعات يوميًا بارتفاع مخاطر الوفاة، كما قد يؤدي النوم المتقطع والاستيقاظ المتكرر خلال الليل إلى زيادة المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولا يعتمد النوم الصحي على عدد الساعات فقط، بل يشمل الانتظام أيضًا، إذ أظهرت دراسة شملت أكثر من 60 ألف شخص أن الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة تتراوح بين 20% و48%.

ويوصي الخبراء بالتعرض لضوء الصباح الطبيعي، وتهيئة بيئة نوم مناسبة عبر الحفاظ على غرفة باردة ومظلمة وهادئة، إلى جانب التعامل مع اضطرابات النوم مثل الأرق أو انقطاع النفس النومي بدلًا من تجاهلها.

كما يؤكد المختصون أهمية النشاط البدني المنتظم، موضحين أن زيادة الحركة خلال اليوم تساعد على النوم بشكل أسرع وتحسين جودته. ويمكن أن تساهم أنشطة بسيطة مساءً، مثل المشي الخفيف أو تمارين التمدد، في تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل التوتر قبل النوم.