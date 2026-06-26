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النيابة العامة: خفض حد الإفصاح عن الأموال عند دخول المملكة ومغادرتها إلى 40 ألف ريال Icon منظومة التبريد في المسجد النبوي توفر أجواءً معتدلة للمصلين والزوار على مدى الساعة Icon حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات Icon جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية Icon موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا Icon القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض Icon روسيا تعلن الطوارئ في القرم لمواجهة الهجمات الأوكرانية Icon ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين Icon جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة Icon سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة Icon

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السعودية
تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

النيابة العامة: خفض حد الإفصاح عن الأموال عند دخول المملكة ومغادرتها إلى 40 ألف ريال

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٣ مساءً
النيابة العامة: خفض حد الإفصاح عن الأموال عند دخول المملكة ومغادرتها إلى 40 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت النيابة العامة أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بضوابط الإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها، وذلك ضمن جهود تعزيز الشفافية والالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية.

وبيّنت النيابة عبر منصة إكس أن التعديل تضمن خفض الحد الأدنى لقيمة الأموال والممتلكات التي تستوجب الإفصاح من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، حيث أصبح يتعين على المسافرين المبادرة بالإقرار عند حمل مبالغ أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما يماثلها، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر.

وأكدت أن الإفصاح يشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها، بهدف تعزيز إجراءات الرقابة المالية والحد من الممارسات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية.

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