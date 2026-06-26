النيابة العامة: خفض حد الإفصاح عن الأموال عند دخول المملكة ومغادرتها إلى 40 ألف ريال منظومة التبريد في المسجد النبوي توفر أجواءً معتدلة للمصلين والزوار على مدى الساعة حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات جني الأرباح يضغط على الأسهم العالمية موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض روسيا تعلن الطوارئ في القرم لمواجهة الهجمات الأوكرانية ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة
أوضحت النيابة العامة أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بضوابط الإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها، وذلك ضمن جهود تعزيز الشفافية والالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية.
وبيّنت النيابة عبر منصة إكس أن التعديل تضمن خفض الحد الأدنى لقيمة الأموال والممتلكات التي تستوجب الإفصاح من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، حيث أصبح يتعين على المسافرين المبادرة بالإقرار عند حمل مبالغ أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما يماثلها، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر.
وأكدت أن الإفصاح يشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها، بهدف تعزيز إجراءات الرقابة المالية والحد من الممارسات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية.