الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة – بفضل الله – من إعادة النبض لحاج من الجنسية الإندونيسية يبلغ من العمر (61) عاماً، بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس داخل أحد الفنادق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن مركز الترحيل الطبي بالمنطقة تلقى البلاغ، وعلى الفور تم توجيه أقرب فرقة إسعافية إلى الموقع، وباشرت الحالة خلال زمن استجابة بلغ (3:01) دقيقة.

وبيّن أن الفرق الإسعافية باشرت الحالة وبدأت إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، ما أسهم – ولله الحمد – في إعادة النبض للمريض ميدانياً، قبل نقله إلى مستشفى السلام الوقفي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أن هذا التدخل يأتي ضمن الجاهزية الإسعافية التي تنفذها الهيئة خلال موسم الحج، وحرصها على تقديم خدماتها الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة على مدار الساعة.