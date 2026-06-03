Icon

ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع Icon روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي بالمحادثات مع إيران Icon الجيش الأمريكي: إيران هاجمت مطار الكويت الدولي بشكل متعمد Icon وزارة الصحة: احذروا تناول المسكنات لعلاج الصداع Icon توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام Icon المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي Icon دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود Icon انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1% Icon سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا Icon الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة – بفضل الله – من إعادة النبض لحاج من الجنسية الإندونيسية يبلغ من العمر (61) عاماً، بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس داخل أحد الفنادق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن مركز الترحيل الطبي بالمنطقة تلقى البلاغ، وعلى الفور تم توجيه أقرب فرقة إسعافية إلى الموقع، وباشرت الحالة خلال زمن استجابة بلغ (3:01) دقيقة.

وبيّن أن الفرق الإسعافية باشرت الحالة وبدأت إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، ما أسهم – ولله الحمد – في إعادة النبض للمريض ميدانياً، قبل نقله إلى مستشفى السلام الوقفي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أن هذا التدخل يأتي ضمن الجاهزية الإسعافية التي تنفذها الهيئة خلال موسم الحج، وحرصها على تقديم خدماتها الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة على مدار الساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد