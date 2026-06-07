الهلال الأحمر بنجران يتلقى أكثر من 1400 بلاغ خلال مايو الماضي

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تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران 1410 بلاغات إسعافية خلال شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن الحالات المرضية بلغت 1205 حالات، فيما سجلت الحوادث المرورية 205 حالات، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية، من خلال كوادر متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التقنيات الإسعافية.
وأكد المدير العام لفرع الهيئة بنجران محمد العسيري، أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى سرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمة الإسعافية، مشيرًا إلى أن طلب الخدمة يتم عبر الرقم 997، أو من خلال تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح تحديد موقع الحالة بدقة وتتبع البلاغ؛ مما يسهم في تقليل زمن الوصول وتعزيز كفاءة التدخل الإسعافي.
يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيي وفنيي الإسعاف وطب الطوارئ؛ لتقديم الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة في مختلف المواقع.