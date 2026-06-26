الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمدينة الرياض حالة توقف قلب وتنفس، مستخدمةً أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير خدماتها الإسعافية وتوظيف أحدث الممارسات الطبية العالمية في الاستجابة للحالات الحرجة.

وتلقت الهيئة البلاغ في أحد المواقع بحي الوزارات، حيث تم دعم الحالة بفرقة تدخل سريع إلى جانب الفرق الإسعافية الميدانية، وبدأت إجراءات الإنعاش باستخدام جهاز الضغطات الصدرية الآلية (LUCAS)، إضافة إلى جهاز رفع الرأس والرقبة أثناء الإنعاش القلبي الرئوي (Head-Up CPR)، الذي يُستخدم للمرة الأولى ميدانيًا ضمن منظومة الهيئة، في خطوة تعكس حرصها على إدخال التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز جودة الرعاية الإسعافية قبل الوصول إلى المستشفى.

ويأتي استخدام هذه التقنية ضمن منظومة متكاملة تعمل الهيئة على تطويرها باستمرار، بما يواكب أحدث البروتوكولات والممارسات العالمية في طب الطوارئ، ويعزز من كفاءة الفرق الإسعافية في التعامل مع الحالات الحرجة، من خلال توفير تجهيزات متقدمة تدعم سرعة الاستجابة وجودة الأداء الميداني.

وتعكس هذه الخطوة ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم وتمكين لتبني أحدث التقنيات الطبية، بما يعزز جاهزية الخدمات الإسعافية ويرفع كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة، ويؤكد حرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على مواصلة تطوير قدراتها التشغيلية، وتسخير أحدث الممارسات والتقنيات العالمية في سبيل إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الرعاية الإسعافية.