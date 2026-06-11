الهيئة السعودية للمياه تُصدر قواعد ممارسة خدمات الصرف الصحي اللامركزية

أعلنت الهيئة السعودية للمياه إصدار “قواعد ممارسة خدمات الصرف الصحي اللامركزية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم تقديم هذه الخدمات ورفع كفاءتها، من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد المتطلبات الفنية والتشغيلية والبيئية لمحطات معالجة مياه الصرف داخل الأحياء غير المرتبطة بالشبكات العامة، بما يعزز استدامة الخدمات وحماية المستفيدين والبيئة.

وتسهم القواعد في دعم تطوير خدمات الصرف الصحي اللامركزية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يعزز موثوقية الخدمات وجودتها، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة في قطاع المياه.

وتنظم القواعد عددًا من الجوانب الرئيسة المرتبطة بممارسة النشاط، تشمل متطلبات الترخيص وتشغيل مرافق الصرف الصحي اللامركزية، وتحديد أدوار ومسؤوليات مقدمي الخدمة، ومتطلبات الجودة والامتثال، إضافًة إلى تنظيم بيع المياه المعالجة وآليات التحول إلى الربط بالشبكات اللامركزية عند توفرها، بما يحد من الآثار البيئية ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأكدت الهيئة أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع المياه، وتعزيز استدامة الخدمات، وتمكين الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ودعت الهيئة المهتمين والممارسين إلى الاطلاع على القواعد عبر موقعها الإلكتروني والاستفادة من متطلباتها وأحكامها التنظيمية.