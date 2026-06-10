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في مساحة صوتية على إحدى منصات التواصل الإجتماعي

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تستدعي مواطنًا أساء لإحدى الدول الشقيقة

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ مساءً
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تستدعي مواطنًا أساء لإحدى الدول الشقيقة
المواطن- فريق التحرير

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استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مواطنًا أساء لإحدى الدول الشقيقة في مساحة صوتية على إحدى منصات التواصل الإجتماعي، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية تجاه مخالفته، وإحالتها إلى النيابة العامة بتاريخ 8 يونيو كونها تعد جريمة معلوماتية حسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

جاء ذلك بعد أن رصدت الجهة المختصة بالهيئة بتاريخ 6 يونيو 2026 محتوى مخالف في مساحة صوتية تضمن تعرضه لرموز و قيادات دولة شقيقة، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يحظر التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى الدول الشقيقة أو الصديقة وقياداتها ورموزها، أو الإخلال بالأنظمة.

من جهته، أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري أن الإساءة إلى قيادات الدول الشقيقة والصديقة مرفوضة تمامًا، وهي خط أحمر، وتجاوز على شيمنا وأعرافنا وثقافتنا وأنظمتنا، ولا تهاون فيها.

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