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ضمن العصب التجاري المركزي للعاصمة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة والطريق الدائري الشمالي

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٠ مساءً
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة والطريق الدائري الشمالي
المواطن - واس

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بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة جنوبًا والطريق الدائري الشمالي شمالًا، ضمن العصب التجاري المركزي للعاصمة، واستئناف إصدار التراخيص داخل المنطقة، في خطوة تهدف إلى تنظيم التطوير العمراني والمعماري، ورفع جودة المخرجات العمرانية، وتأصيل الهوية العمرانية لمدينة الرياض، وتعزيز بيئة حضرية أكثر جودة وحيوية بما يواكب مستهدفات تطوير مدينة الرياض.
وتحدد الموجهات الإطار التنظيمي والفني للتطوير داخل المنطقة، من خلال ضوابط ومعايير تنظم التطوير العمراني والمعماري، وتوجه تصميم المباني والواجهات وممرات المشاة والمجال العام، بما يسهم في رفع جودة البيئة العمرانية وتحسين العلاقة بين المباني والشوارع والمساحات العامة.
وتستهدف الموجهات تعزيز بيئة حضرية تتمحور حول الإنسان، عبر دعم حركة أكثر اتصالًا داخل المنطقة، وتحسين تجربة المشاة، ورفع جودة المجال العام، وتكامل الاستخدامات، وتعزيز المساحات الخضراء والعناصر الطبيعية، بما يسهم في تكوين بيئة أكثر حيوية وراحة، ويعزز الهوية العمرانية للمنطقة.
وتتيح الموجهات فرصًا تطويرية أكبر داخل المنطقة من خلال زيادة معامل البناء ومسـطحات البناء وفق ضوابط ومعايير واضحة، بما يعزز كفاءة استثمار الأراضي، ويرفع جودة التطوير والمخرجات العمرانية والمعمارية، ويواكب مكانة المنطقة بوصفها أحد أهم محاور التطوير عالية الكثافة في مدينة الرياض.
وتسهم هذه الخطوة في توحيد المرجعية أمام الملاك والمطورين والمكاتب الهندسية والاستشارية، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات التطوير داخل المنطقة بوضوح أكبر، وفق إطار تنظيمي وفني متوازن يرفع كفاءة التطوير وجودة البيئة الحضرية، ويعزز موثوقية الإجراءات ومتطلبات البناء والتطوير.

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