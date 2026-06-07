الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف

بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف، لتطوير التقاطعين الرئيسين مع طريقي نجد وعسير؛ بما يعزز الربط بين مدينة القدية غربًا والطريق الدائري وطريق جدة شرقًا، ويسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية واختصار زمن الرحلات على أحد المحاور الحيوية في العاصمة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يمتد بطول 15 كم، ويشمل تنفيذ الجسرين وتطوير مسارات الطريق الرئيسة؛ بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200 ألف مركبة يوميًا، ويعزز الترابط بين المحاور الحيوية في مدينة الرياض.

تفاصيل المشروع

ويتضمن المشروع تطوير التقاطعي نجد وعسير عبر منظومة متكاملة من الجسور والمسارات؛ بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة، وتقليل نقاط التعارض المروري، ورفع كفاءة التنقل على هذا المحور الحيوي.

وبالتزامن مع انطلاق الأعمال الميدانية ابتداء من يوم الاثنين (8 يونيو 2026م)، فعّلت الهيئة خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان استمرار انسيابية التنقل وسلامة مستخدمي الطرق، إلى جانب تحديث الأنظمة والتطبيقات الرقمية، وتوفير معلومات دورية عن مستجدات المشروع والتحويلات المرورية المرتبطة به.

ويأتي المشروع ضمن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، الذي يتضمن تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كم من شبكة الطرق، عبر رفع كفاءة المحاور القائمة، واستحداث طرق جديدة، وتعزيز الترابط بينها؛ دعمًا لبناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة في العاصمة.