الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز “الوهيبي” يحصل على درجة الماجستير في التمريض في صحة المجتمع زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر ترامب يجدد هجومه على ميلوني: شعبيتها متدنية في إيطاليا الأمواج تجرف جثث 15 مهاجرا إلى سواحل شرق ليبيا جمع القطع التراثية بنجران.. هواية تحفظ الذاكرة وتُعزِّز الهوية العراق يستأنف إنتاح النفط الخام في 5 حقول كبرى بمحافظة البصرة رئيس مكتب زيلينسكي يرفض جائزة الدولة البولندية السعودية تدعم الاقتصاد اللبناني.. استئناف الصادرات وتعزيز الثقة بمرفأ بيروت ترامب يلقي نظرة على الطائرة الرئاسية الجديدة
حصل الأستاذ سامي بن محمد الوهيبي الحربي، أحد منسوبي تجمع القصيم الصحي، على درجة ماجستير التمريض في صحة المجتمع بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف الأولى.
وتلقى “الوهيبي” التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.