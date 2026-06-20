“الوهيبي” يحصل على درجة الماجستير في التمريض في صحة المجتمع

حصل الأستاذ سامي بن محمد الوهيبي الحربي، أحد منسوبي تجمع القصيم الصحي، على درجة ماجستير التمريض في صحة المجتمع بتقدير “ممتاز” مع مرتبة الشرف الأولى.

وتلقى “الوهيبي” التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.