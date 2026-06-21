اليابان تتغلب على تونس برباعية نظيفة في كأس العالم 2026

تغلب المنتخب الياباني على نظيره التونسي بنتيجة (4-0)، صباح اليوم، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وسجل أهداف المنتخب الياباني دايتشي كامادا عند الدقيقة (4)، وأياسي أويدا عند الدقيقتين (31) و(83)، وجونيا إيتو عند الدقيقة (69).

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي صاحب الرصيد ذاته، فيما بقي المنتخب السويدي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتجمد رصيد المنتخب التونسي دون نقاط.