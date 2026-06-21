Icon

ألمانيا تتأهل إلى دور الـ32 بفوزها على كوت ديفوار في كأس العالم 2026 Icon مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر أمامها Icon الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 956 حالة Icon اليابان تتغلب على تونس برباعية نظيفة في كأس العالم 2026 Icon ضبط مواطن مخالف لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة Icon البلديات والإسكان: “مدننا تشجع منتخبنا” تهيئ المدن والمحافظات لاستقبال الجماهير لتشجيع الأخضر Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران Icon ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

اليابان تتغلب على تونس برباعية نظيفة في كأس العالم 2026

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
اليابان تتغلب على تونس برباعية نظيفة في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تغلب المنتخب الياباني على نظيره التونسي بنتيجة (4-0)، صباح اليوم، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وسجل أهداف المنتخب الياباني دايتشي كامادا عند الدقيقة (4)، وأياسي أويدا عند الدقيقتين (31) و(83)، وجونيا إيتو عند الدقيقة (69).

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي صاحب الرصيد ذاته، فيما بقي المنتخب السويدي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتجمد رصيد المنتخب التونسي دون نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التعادل السلبي يحسم مواجهة الإكوادور وكوراساو في كأس العالم 2026
الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الإكوادور وكوراساو في...

الرياضة
المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد في كأس العالم 2026
الرياضة

المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد...

الرياضة
FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس العالم 2026
الرياضة

FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس...

الرياضة
منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026
الرياضة

منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس...

الرياضة
تعادل التشيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026
الرياضة

تعادل التشيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم...

الرياضة