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اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026
المواطن - واس

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حجز المنتخبان الياباني والسويدي مقعديهما في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما اليوم على ملعب “دالاس”، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.
وافتتح المنتخب الياباني التسجيل عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 56، قبل أن يدرك أنتوني إيلانغا التعادل للسويد في الدقيقة 62.
وبهذه النتيجة، تأهلت اليابان إلى دور الـ32 بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط خلف هولندا المتصدرة برصيد سبع نقاط، فيما ضمنت السويد العبور إلى الأدوار الإقصائية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد أربع نقاط، مستفيدة من فارق الأهداف الذي ضمن لها التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

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