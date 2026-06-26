7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026 تركيا تنهي مشاركتها في كأس العالم بفوز معنوي على أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين المنتخب الأسترالي يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم عقب تعادله مع الباراغواي لاعبو الأخضر: التأهل لا يزال بأيدينا.. ووضعنا في أفضل سيناريو توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الأمم المتحدة تحذّر من انهيار الأمن الغذائي في اليمن القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات
حجز المنتخبان الياباني والسويدي مقعديهما في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما اليوم على ملعب “دالاس”، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.
وافتتح المنتخب الياباني التسجيل عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 56، قبل أن يدرك أنتوني إيلانغا التعادل للسويد في الدقيقة 62.
وبهذه النتيجة، تأهلت اليابان إلى دور الـ32 بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط خلف هولندا المتصدرة برصيد سبع نقاط، فيما ضمنت السويد العبور إلى الأدوار الإقصائية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد أربع نقاط، مستفيدة من فارق الأهداف الذي ضمن لها التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.