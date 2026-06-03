اليمن تطالب بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على دول المنطقة

طالبت الجمهورية اليمنية بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على دول المنطقة عبر موقف دولي حازم يردع سياسات النظام الإيراني العدوانية ويضع حدًا لاستخدام الصواريخ والمسيرات والوكلاء والمليشيات المسلحة كوسائل لابتزاز دول المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.

ورد ذلك في بيان للخارجية اليمنية أدانت فيه الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت في الساعات الماضية دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة أن استمرار استهداف دول الجوار والمنشآت المدنية يكشف الطبيعة العدوانية والإرهابية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وجدد البيان الذي بثته وكالة (سبأ) تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ووقوفها إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.