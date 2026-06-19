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الين الياباني يلامس أدنى مستوياته في 4 عقود

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الين الياباني يلامس أدنى مستوياته في 4 عقود
المواطن - واس

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سجل الين الياباني تداولات قريبة من أدنى مستوى له في أربعة عقود خلال التعاملات الآسيوية اليوم، وسط ترقب في الأسواق لاحتمال تدخل الحكومة لدعمه، في ظل استمرار الضغوط، رغم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ورفع أسعار الفائدة في اليابان.

وارتفع الين 0.1% إلى 161.205 ينًّا مقابل الدولار، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في عامين، مع استمرار ضعف السيولة نتيجة العطلات في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الآسيوية.

ولم ينجح رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عامًا، ولا تدخلات وزارة المالية ببيع الدولار في وقت سابق، في كبح تراجع العملة اليابانية؛ مما عزز توقعات إمكانية تدخل جديد.

وفي أسواق العملات الأخرى، سادت تحركات محدودة دون تغييرات تُذكر، حيث استقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة ‌العملة الأمريكية مقابل ‌سلة ‌من ست عملات، عند 100.81، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3205 دولار بعد تثبيت بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75%، فيما استقر اليورو عند 1.1459 دولار, وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7011 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5756 دولار.

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