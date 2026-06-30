الين يصل إلى قاع 40 عامًا والدولار يتراجع

انخفض الين ‌اليوم إلى أدنى مستوى منذ 1986، في حين تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 13 شهرًا قبيل صدور بيانات التوظيف التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجع الين إلى 162.41 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 40 عامًا اليوم.

وعوض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بعض خسائره التي تكبدها في الليل ليغلق عند 101.28، متجهًا نحو ارتفاع 1.4% خلال هذا الربع بعد أن صعد 1.6% في الأشهر ‌الثلاثة الأولى من 2026.

وانخفض اليورو 0.18% إلى 1.1403 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى له في عام واحد الذي سجله الأسبوع الماضي، ونزل الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند ‌0.6867 دولار، بينما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5644 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.17% إلى 1.3237 دولار.