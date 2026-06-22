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اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ مساءً
اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة
المواطن - واس

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تزامنًا مع اليوم العالمي للإبل، الذي يوافق الثاني والعشرين من يونيو من كل عام، تبرز الإبل في منطقة الحدود الشمالية بوصفها أحد أهم الرموز التراثية والثقافية المرتبطة بحياة الأهالي، وعنصرًا أصيلًا في الذاكرة الاجتماعية والهوية السعودية، لما تمثله من قيمة حضارية وإنسانية ارتبطت بمسيرة الإنسان عبر التاريخ.
ووفقًا لتقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، تحتضن المنطقة نحو 70 ألف رأس من الإبل، في مؤشر يعكس مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار حضورها في حياة المجتمع المحلي.


وتؤدي الإبل دورًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي وتعزيز مستهدفات التنمية المستدامة، إلى جانب مكانتها الثقافية بوصفها رمزًا متجذرًا في ذاكرة الشعوب، الأمر الذي حظي باهتمام دولي تُوِّج بتخصيص يوم عالمي للاحتفاء بها وإبراز إسهاماتها المتعددة.
وترتبط الإبل بعلاقة تاريخية وثيقة مع الإنسان في منطقة الحدود الشمالية، إذ شكّلت على مدى عقود طويلة ركيزة أساسية في أنماط الحياة البدوية، وأسهمت في أنشطة التجارة والترحال والتواصل بين القبائل، فضلًا عن ارتباطها بممارسات الرعي التقليدية التي ما زالت تمثل جانبًا من الموروث الاجتماعي في المنطقة.
وتحظى الإبل في الحدود الشمالية بعناية واهتمام متواصلين من الملاك والجهات المعنية، من خلال دعم الأنشطة المرتبطة بها والمحافظة على سلالاتها، بما يسهم في صون هذا الإرث العريق وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة، انسجامًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على التراث الثقافي غير المادي وترسيخ عناصر الهوية السعودية الأصيلة.
وتبقى الإبل إحدى أبرز الصور الراسخة في قصة الإنسان والمكان بمنطقة الحدود الشمالية، وشاهدًا حيًا على عمق الموروث الحضاري الذي تزخر به المملكة.

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