اليوم.. النطق بالحكم في قضية مقتل المبتعث محمد القاسم ببريطانيا

تنعقد اليوم في بريطانيا جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل المبتعث السعودي محمد القاسم، وذلك بعد إدانة هيئة المحلفين للمتهم بارتكاب جريمة القتل العمد، في قضية حظيت بمتابعة واسعة منذ وقوعها العام الماضي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أغسطس 2025، عندما تعرض القاسم لطعنة قاتلة أثناء وجوده في مدينة كامبريدج، ما أدى إلى وفاته وفتح تحقيقات موسعة من قبل السلطات البريطانية.

وخلال جلسات المحاكمة، أكد الادعاء أن الأدلة المقدمة، والتي شملت تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، أثبتت مسؤولية المتهم عن ارتكاب الجريمة. في المقابل، دفع فريق الدفاع بأن الواقعة جاءت في إطار الدفاع عن النفس، مطالباً بإسقاط تهمة القتل العمد.

ووجهت المحكمة إلى المتهم، وهو بريطاني الجنسية من أصول أيرلندية ويقيم في مدينة كامبريدج، تهماً تتعلق بحيازة سلاح أبيض واستخدامه في جريمة قتل عمد. وكان قد نفى ارتكاب الجريمة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، إلا أن هيئة المحلفين انتهت إلى إدانته، فيما رفضت المحكمة في وقت سابق الإفراج عنه بكفالة.