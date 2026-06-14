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طول النهار يصل لـ 13 ساعة و40 دقيقة

اليوم.. نهار استثنائي في الرياض

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٤ مساءً
اليوم.. نهار استثنائي في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة الرياض اليوم نهاراً استثنائياً طويلاً، حيث يقترب طول النهار من أقصى قيمه السنوية مع اقتراب الانقلاب الصيفي، ويبلغ طول النهار اليوم نحو 13 ساعة و40 دقيقة، مقابل ليل قصير يبلغ نحو 10 ساعات و20 دقيقة، وهو ما يمنح المدينة أحد أطول أيام السنة ضوءاً.

أطول نهار في الرياض

يأتي هذا النهار الطويل نتيجة ميل الأرض ودورانها حول الشمس، حيث تتعامد أشعة الشمس قريباً من مدار السرطان، مما يزيد من ساعات الإضاءة في النصف الشمالي للكرة الأرضية. في الرياض (تقريباً 24.7 درجة شمالاً)، يصل النهار إلى ذروته بحلول 21 يونيو تقريبا، لكن اليوم يُعد من الأيام المميزة جداً بسبب طوله الاستثنائي.

يؤثر هذا الطول في النهار على الحياة اليومية والنشاط البشري، إذ تطول فترات الإضاءة الطبيعية مما يسمح بمزيد من الوقت للعمل والأنشطة الخارجية. كما يُلاحظ ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الحياة.

مرحلة انتقالية فلكية مميزة

يُعد هذا اليوم جزءاً من مرحلة انتقالية فلكية مهمة، حيث سيصل النهار إلى أقصاه خلال الأيام المقبلة مع الانقلاب الصيفي في 21 يونيو، معلناً بداية الصيف الفلكي رسمياً في النصف الشمالي، بعد ذلك، يبدأ النهار في التناقص تدريجياً حتى الاعتدال الخريفي.

يُشكل هذا النهار الطويل تذكيراً جميلاً بجمال الظواهر الفلكية التي تحكم حياتنا اليومية، وتساعد السكان إلى الاستمتاع بضوء الشمس الوفير مع الحرص على السلامة من الحرارة المرتفعة في هذه الفترة من العام.

 

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