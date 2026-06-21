اليونان تُخلي مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع حريق غابات

أخلت السلطات اليونانية اليوم، مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع أول حريق غابات كبير هذا العام، هدد المنازل بفعل الرياح القوية.

ودفعت أجهزة الإطفاء بنحو 120 إطفائيًا و35 آلية، بدعم من 15 طائرة ومروحية لإنقاذ قريتي “ميسوخوريا” و”رابتي”، وسط تحديات تواجه عمليات الإخماد بسبب استمرار الرياح حتى الغد، مما يجدد مخاوف الجزيرة التي فقدت عشرات آلاف الهكتارات في كارثة حرائق عام 2021م.