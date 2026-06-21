القبض على 6 يمنيين لتهريبهم 100 كجم من القات المخدر بجازان #يهمك_تعرف | خطوات وآلية تصحيح المباني القديمة غير المرخصة بنجران “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمدارس تعليم جدة ورابغ وخليص والكامل مشروع سلام للتواصل الحضاري يعلن فتح التسجيل ببرنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي اليونان تُخلي مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع حريق غابات الكويت: القبض على 4 هاربين في قضية فساد كبرى بمبلغ 180 مليون دولار حادث سير مروع ينهي حياة الممثل المصري الشاب كريم عبدالعليم “شمام القصيم” يتصدر المشهد الزراعي وينعش الحركة الاقتصادية رصد الحركة الظاهرية للنجوم في سماء تبوك
أخلت السلطات اليونانية اليوم، مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع أول حريق غابات كبير هذا العام، هدد المنازل بفعل الرياح القوية.
ودفعت أجهزة الإطفاء بنحو 120 إطفائيًا و35 آلية، بدعم من 15 طائرة ومروحية لإنقاذ قريتي “ميسوخوريا” و”رابتي”، وسط تحديات تواجه عمليات الإخماد بسبب استمرار الرياح حتى الغد، مما يجدد مخاوف الجزيرة التي فقدت عشرات آلاف الهكتارات في كارثة حرائق عام 2021م.