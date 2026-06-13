اليونيسف: الاشتباكات في مطقة كردفان تحدّ من وصول المساعدات الإنسانية

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن قلقها البالغ إزاء العراقيل الكبيرة التي تواجه العمليات الإنسانية؛ نتيجة انعدام الأمن، والعقبات الإدارية، والفجوات التمويلية الكبيرة.

وقال ممثل​ الـ(يونيسف) في السودان، شيلدون يِت، في تصريح صحفي: إن منطقة كردفان الكبرى تشهد تطورات متسارعة، مع استمرار الاشتباكات حول المواقع الإستراتيجية وطرق الإمداد الرئيسية؛ مما يحدّ بشدة من وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الأطفال لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للأزمة الناجمة عن النزاع؛ إذ يتعرضون للعنف وانعدام الأمن المستمر، حيث يُقتلون في منازلهم، وفي الأسواق، وأثناء فرارهم من العنف، وخلال الاشتباكات، وأثناء تلقيهم الرعاية في المستشفيات.، إضافة إلى تزايد مخاطر الاستغلال والانتهاكات.

وأوضح أن إرسال اليونسيف قافلةً إلى مدينتي “الدلنج وكادقلي” سيُسهم في إنقاذ الأرواح، لكنها لا تفي -بأي حال- بحجم الاحتياجات الفعلية القائمة، مؤكدًا أنه دون وصول العمليات الإنسانية المستدامة والموثوقة، سيظل عدد كبير جدًا من الأطفال معزولين عن الخدمات الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.