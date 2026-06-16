انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ459،515 قطعة عقارية في الرياض ومكة والمدينة الخميس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(459,515) قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم الخميس المقبل.

وبينت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمنطقة الرياض في محافظة القصب وهي: (حي النزهة، حي الديرة، حي الشفا، حي العزيزية، حي الخالدية، حي الياسمين, حي النهضة، حي الفيصلية، حي الشرفية، حي الصناعية)، كما ينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة ثادق: (حي مخطط تنظيم الأراضي البيضاء، حي مخطط تنظيم الأراضي الواقعة شرق المخطط 87، حي الجامعة، حي الوادي، حي اليرموك، حي العقيق، حي مخطط تنظيم الأراضي الحكومية الواقعة شرق المخطط المعتمد 152 ببلدة رغبة، حي الملك عبدالله، حي مخطط تنظيم المنطقة الصناعية بثادق، حي مخطط تنظيم الأراضي الحكومية الواقعة شمال المخطط المعتمد رقم 152 ببلدة رغبة، حي مخطط تنظيم أحواش الأغنام وسوق الأعلاف والشعير بمحافظة ثادق، حي النخيل، حي العزيزية، حي الفيصلية، حي الخالدية، حي مخطط تنظيم الأراضي الواقعة شرق المخطط 242، حي الخالدية الشرقي، حي مخطط تهذيب المخطط رقم 133 ببلدة الرويضة بثادق، حي الجنادرية، حي مخطط تنظيم الأراضي الحكومية الواقعة شمال المخطط المعتمد 1/ث/1412) فيما ينتهي التسجيل بالأحياء التالية في محافظة مرات: (حي النخيل، حي الروابي، حي الدار البيضاء بأثيثيه، حي الملك سلمان، حي الديرة القديمة بثرمداء، حي الملك عبدالله، حي الفيصلية، حي الدوائر الحكومية، حي النخيل بثرمداء، حي الملك سلمان بأثيثيه، حي الخالدية، حي العلاوة، حي الندى، حي اليمام، حي السبخة، حي الربوة، حي الحزم، حي الملك عبدالله بأثيثيه، حي العزيزية، حي العطيفة، حي الديرة القديمة بمرات، حي مانح، حي مخطط رقم 653، حي الغدير، حي سوق الماشية، حي الصحن، حي قرطبة، حي بهدي، حي مخطط رقم 1452، حي المدرجية، حي الشفاء، حي كميت، حي المنطقة الصناعية، حي المروج، حي العزيزية بثرمداء، حي الربيع، حي الملك فهد، حي الصناعية بثرمداء، حي المنطقة المركزية، حي الإسكان الخيري) كما ينتهي التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظة حريملاء.

وفي منطقة مكة المكرمة ينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: (حي الكرامة، حي العدل، حي السهل، حي الأثير، حي السنابل، حي الهدا، حي السليمانية، حي الفيصلية، حي الزهراء، حي المرسى، حي المجد، حي الهجرة، حي سليتة، حي طابة، حي الوداد، حي بلدة ثول، حي جوهرة ثول، حي الواحة، حي السامر، حي الأصيل، حي الشروق، جزء من حي الفلاح، جزء من حي النزهة، حي السروات، جزء من حي التضامن، حي القرينية، حي الرغامة، حي الجوهرة، حي أم السلم، حي العليا، حي المرسلات، حي المسرة، حي الأمير عبدالمجيد، حي المستقبل، حي أبو جعالة، حي البوادي، حي البساتين، حي الرابية، حي الشرقية، حي قباء، حي المعيلية، حي الوسامي، حي الشرائع، حي حكومي، حي المودة، حي الصفوة، جزء من حي بني مالك، حي بريمان، حي النخيل، حي الرحمانية، حي القوس، حي المنتزه، حي الرواسي، حي الحمدانية، جزء من حي الصناعية، حي المنتزهات، حي الأجاويد، حي الأمير فواز الشمالي، حي الضاحية، جزء من حي بترومين، حي المليساء، حي الفضيلة، جزء من حي النزلة الشرقية، حي العسيلة، جزء من حي القوس، حي الصفا، حي النعيم، جزء من حي أبحر الجنوبية، حي البهجة، حي الحرة، حي ترفيهي، حي الوئام، حي الوسام، حي الكورنيش، حي الندى، حي الجامعة، جزء من حي أم حبلين الغربية، حي الحفنة، حي الصفحة، حي المروة، حي أم حبلين الشرقية، حي الحجاز، حي الوفاء، جزء من حي الأصالة، حي الفاروق، حي المحاميد، جزء من حي الثغر، حي الساحل، جزء من حي الوادي، حي الروابي، جزء من حي الفيحاء، حي مدائن الفهد، جزء من حي الخمرة، جزء من حي الجامعة، حي جامعة الملك عبدالعزيز، جزء من حي العزيزية، حي الشاطئ، جزء من حي المرجان، حي الفرقان، حي أم سدرة، حي الازدهار، حي البيان، جزء من حي طيبة، حي التوفيق، حي رضوى، حي الرياض، حي صناعي، حي الأجواد، حي البدور، حي مريخ، حي البشائر، حي الفروسية، جزء من حي النسيم، حي المنار، جزء من حي الشرفية، حي اليرموك، حي الشفا، حي كتانة، حي الفضل، حي الأمير فواز الجنوبي، حي المحجر، حي الوزيرية، جزء من حي غليل، جزء من حي التعاون، حي السرور، حي البركة، جزء من حي الربوة، حي المحمدية، حي النهضة، حي الحرازات، حي المعرفة، حي الهزاعية، حي البوادر، حي المرج، حي العلاء، حي العشيرية، حي المجامع، حي المزيرعة، حي العويجاء، جزء من حي الصالحية، حي الكوثر، جزء من حي الرحاب، جزء من حي أبحر الشمالية، جزء من حي مشرفة، حي التلال، حي العسلاء)، فيما ينتهي التسجيل بالأحياء التالية في مدينة مكة المكرمة: (جزء من حي الفرقان، جزء من حي الكعكية، جزء من حي الفتح، جزء من حي التنعيم، جزء من حي النسيم، جزء من حي النوارية، جزء من حي السنابل، جزء من حي الهجرة، جزء من حي العقبة الشمالي، جزء من حي العكيشية، جزء من حي السوق الصغير، جزء من حي البحيرات، جزء من حي طيبة، جزء من حي الروابي، جزء من حي العمرة، جزء من حي الجودرية الجديد، جزء من حي الحديبية، جزء من حي كدي) كما ينتهي التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الجموم: (جزء من حي السدر، جزء من حي الشهداء) وينتهي التسجيل في جزء من حي السلام في محافظة بحرة.

وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة المدينة المنورة، وهي: (جزء من حي الجصة، جزء من حي رهط، جزء من حي الجابرة، جزء من حي سد الغابة، جزء من حي وادي الحمض، جزء من حي الصادقية، جزء من حي الغابة، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي الشافية، جزء من حي الروض، جزء من حي وعيرة، جزء من حي المطار، جزء من حي القبيبة، جزء من حي جبل عير، حي السكب، حي الظبي)، فيما ينتهي التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظتي الحناكية والعلا.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/) قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات, وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.