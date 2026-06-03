دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1% سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رجل الأمن السعودي.. مشاهد إنسانية تتكرر كل عام
انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بتوقعات استمرار التضخم بسبب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 4440.99 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4466.90 دولارًا منخفضة 1.2 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 73.4 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 3.5 بالمئة إلى 1868.58 دولارًا، ونزل البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1321.97 دولارًا.