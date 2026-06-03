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انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
المواطن- فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب ⁠اليوم، متأثرة بتوقعات استمرار التضخم بسبب ⁠إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 4440.99 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4466.90 دولارًا منخفضة ‌1.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 73.4 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 3.5 بالمئة إلى 1868.58 دولارًا، ونزل البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1321.97 دولارًا.

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