انخفاض أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 7 أشهر

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر، في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3993.33 دولارًا للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 4008.30 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% ‌إلى 57.37 دولارًا للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.8% إلى 1566.25 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم 0.4% إلى ​1171.25 دولارًا.