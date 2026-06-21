انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا

انطلقت قبل قليل، في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل الى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان، مع تجديد طهران تمسّكها بوقف إسرائيل هجماتها في لبنان.

واكتمل وصول الوفود المشاركة في المفاوضات بالقاعة المخصصة للاجتماع.

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات

وقبلها، أعلنت قطر انطلاق الاجتماع الأول في بورغنشتوك بسويسرا بمشاركة إيران وأميركا وباكستان. وقالت قطر، التي تساهم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، إنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض حول الاتفاق النهائي بين أميركا وإيران، معربة عن أملها أن تؤدي اجتماعات أميركا وإيران لاتفاق دائم وشامل.

وتشهد سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وفي وقت سابق، أعلنت سويسرا اكتمال وصول الوفود إلى بورغنشتوك، بمشاركة الوفد الأميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، والوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، والوسطاء.

قبيل انطلاق المفاوضات في سويسرا.. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يلتقي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بحضور المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير pic.twitter.com/6S29KiRwAK — العربية (@AlArabiya) June 21, 2026

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن اجتماع بورغنشتوك سيعقد ليوم واحد تنفيذاً لمذكرة التفاهم، وأن اجتماعات ستعقد بين وفدي إيران وأميركا بحضور ممثلين من قطر وباكستان، وكذلك اجتماعات ثنائية ستعقد مع وفدي باكستان وقطر بصفتهما وسيطين. وقالت الخارجية الباكستانية إنها ستواصل دعم التفاهمات التي توصلت إليها أميركا وإيران، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية مع وفود أميركا وإيران وقطر وسويسرا.

وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن قطر ستواصل، بصفتها إحدى الدول الوسيطة، العمل مع باكستان وكافة الأطراف المعنية، لتهيئة بيئة إيجابية تُمكّن المفاوضات من تحقيق أهدافها، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات وتسوية الخلافات.

تشكيل مجموعات متابعة

كما أضاف أنه تم تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مضيفاً أن هذا يعكس التزام جميع الأطراف بدفع عملية التفاوض بحسن نية. وأشاد الأنصاري بدور باكستان كشريك ووسيط، والتزام واشنطن وطهران بالحلول الدبلوماسية، ودعم مصر ووالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا لعملية التفاوض.

وفي وقت سابق، وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى الدولة المضيفة بعد ساعات من وصول المفاوضين الإيرانيين. كما وصل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى مقر المفاوضات بين أميركا وإيران في بورغنشتوك، وقبلها أفاد إعلام باكستاني بأن قائد الجيش عاصم منير وصل إلى سويسرا صباح الأحد كذلك.

وكان فانس أعلن قبل صعوده إلى الطائرة التي أقلته إلى أوروبا “أعتقد أننا سنحرز تقدماً في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما”.