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انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ مساءً
انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام
المواطن - واس

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انطلقت أعمال دورة “حفظ السنة النبوية والمتون العلمية” في رحاب المسجد الحرام للعام 1448هـ، وذلك ضمن البرامج العلمية المعتمدة التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز البناء العلمي، وتأصيل العلوم الشرعية، ونشر المنهج الوسطي المستمد من الكتاب والسنة.
وتتواصل أعمال الدورة حتى 21 صفر 1448هـ، من خلال برنامج علمي مكثف يضم مجالس للحفظ والمراجعة، ويتيح للمشاركين الاستفادة من بيئة علمية متخصصة تسهم في ترسيخ الحفظ والإتقان، وتعزز ارتباط طلاب العلم بمتون السنة النبوية والعلوم الشرعية.
وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من حفظ وضبط السنة النبوية والمتون العلمية وفق منهجية علمية متدرجة، تحت إشراف نخبة من أصحاب الفضيلة المتخصصين، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي، وتنمية الملكة العلمية، وإكساب المشاركين مهارات الحفظ والإتقان والفهم، وترسيخ أصول العلم الشرعي القائم على الدليل.
وتأتي الدورة ضمن منظومة البرامج العلمية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف نشر العلم الشرعي، والعناية بالمتون العلمية، وتأهيل طلاب العلم، وترسيخ القيم العلمية والإثرائية في رحاب المسجد الحرام، بما يعكس رسالته بوصفه منارةً للعلم والهداية وقبلةً لطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم.

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