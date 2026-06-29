انطلاق هاكاثون “جادة ثون” في مكة المكرمة لدعم الابتكار وتمكين الحلول التقنية

انطلقت في مكة المكرمة أمس، فعاليات هاكاثون “جادة ثون”، الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية ممثلًا في “جادة 30” بالشراكة مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية، وذلك بهدف دعم منظومة الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية من تطوير حلول تقنية تسهم في مواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العاصمة المقدسة.

ويأتي تنظيم الهاكاثون لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من خلال برامج نوعية تسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار عبر بيئة تنافسية تجمع الكفاءات الوطنية الشابة، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تقنية قابلة للتطبيق والنمو.

ويركز الهاكاثون على ثلاثة مسارات رئيسة تشمل إثراء تجربة الزائر عبر تطوير حلول رقمية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزوار مكة المكرمة، والتنقل الذكي وإدارة الحشود من خلال ابتكار تقنيات تعزز كفاءة حركة التنقل وإدارة التدفقات البشرية والتشغيلية، إلى جانب الاستدامة والبنية التحتية عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة لإدارة الموارد والخدمات في العاصمة المقدسة.

ويستهدف الهاكاثون رواد الأعمال، والتقنيين، وطلاب الجامعات والخريجين، والمتخصصين في مختلف القطاعات، بما يعزز التكامل بين الخبرات الوطنية، ويحفز ابتكار حلول نوعية تلبي احتياجات القطاعات الحيوية، وتسهم في إيجاد مشاريع تقنية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

ويأتي تنظيم “جادة ثون” ضمن جهود بنك التنمية الاجتماعية وشركائه في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين المبتكرين وأصحاب الأفكار الريادية، وتعزيز مساهمة الحلول التقنية في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.