أدوات غسل الكعبة المشرفة.. حِرفية سعودية تُجسد العناية ببيت الله الحرام رياح نشطة على العاصمة المقدسة حتى السادسة انفجار بحقيبة مفخخة يهز موناكو.. إصابة 3 أشخاص والشرطة تطارد مشتبهًا به رياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء العناية بالحرمين ترفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها واتساب تطلق ميزة أسماء المستخدمين تحديد هوية حفرية ديناصور نادرة في القارة القطبية الجنوبية باراغواي تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح فيصل بن فرحان يصل إلى الصين في زيارة رسمية فيفا يُبقي على قواعد ركلات الترجيح الحالية في مونديال 2026
شهدت إمارة موناكو، مساء الاثنين، انفجارًا قويًا داخل أحد المباني السكنية، بعد انفجار حقيبة ظهر مفخخة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم حالتان وصفتا بالحرجتين.
وأعلنت السلطات الأمنية إطلاق عملية بحث واسعة عن مشتبه به غادر موقع الحادث عقب الانفجار، فيما نشرت الشرطة صورة له للمساعدة في تحديد هويته والوصول إليه.
ووقع الانفجار نحو الساعة التاسعة مساءً داخل مبنى سكني في أحد الشوارع القريبة من الحدود مع فرنسا، ما أدى إلى حالة استنفار أمني، بالتزامن مع بدء تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.
ووفقًا لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، رصدت كاميرات المراقبة مشتبهًا به أثناء وضع حقيبتين في موقع الحادث قبل أن يغادر المكان سيرًا على الأقدام، وسط ترجيحات بأنه توجه نحو بلدة بوسولي الفرنسية القريبة.
وتواصل الأجهزة المختصة جمع الأدلة والتحقيق في تفاصيل الحادث، في وقت تكثف فيه السلطات جهودها لتعقب المشتبه به وتحديد ملابسات الانفجار.