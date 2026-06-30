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انفجار بحقيبة مفخخة يهز موناكو.. إصابة 3 أشخاص والشرطة تطارد مشتبهًا به

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
انفجار بحقيبة مفخخة يهز موناكو.. إصابة 3 أشخاص والشرطة تطارد مشتبهًا به
المواطن - فريق التحرير

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شهدت إمارة موناكو، مساء الاثنين، انفجارًا قويًا داخل أحد المباني السكنية، بعد انفجار حقيبة ظهر مفخخة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم حالتان وصفتا بالحرجتين.

وأعلنت السلطات الأمنية إطلاق عملية بحث واسعة عن مشتبه به غادر موقع الحادث عقب الانفجار، فيما نشرت الشرطة صورة له للمساعدة في تحديد هويته والوصول إليه.

ووقع الانفجار نحو الساعة التاسعة مساءً داخل مبنى سكني في أحد الشوارع القريبة من الحدود مع فرنسا، ما أدى إلى حالة استنفار أمني، بالتزامن مع بدء تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، رصدت كاميرات المراقبة مشتبهًا به أثناء وضع حقيبتين في موقع الحادث قبل أن يغادر المكان سيرًا على الأقدام، وسط ترجيحات بأنه توجه نحو بلدة بوسولي الفرنسية القريبة.

وتواصل الأجهزة المختصة جمع الأدلة والتحقيق في تفاصيل الحادث، في وقت تكثف فيه السلطات جهودها لتعقب المشتبه به وتحديد ملابسات الانفجار.

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