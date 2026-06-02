بإسناد جوي وبري.. الداخلية الكويتية: ضبط النزلاء الهاربين

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في إسدال الستار على واقعة هروب النزلاء الأخيرة، ملقيةً القبض عليهم جميعاً بعد ملاحقة مضنية وتحريات مكثفة قادت إلى تحديد مخابئهم بدقة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية قادت العملية بنجاح، مسنودة بدعم ميداني وجوي واسع من قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة، مما أتاح فرض حصار محكم على الفارين وضبطهم دون تمكينهم من الإفلات.

تنسيق ميداني وأسلحة مضبوطة

وأشار البيان إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق العالي بين مختلف القطاعات الأمنية المعنية شكّلا عامل الحسم في تعقب الهاربين وشل حركتهم. وكشفت التحقيقات الأولية عن العثور على سلاحين ناريين بحوزة المضبوطين، حيث تعاملت القوات مع الموقف بيقظة تامة ووفقاً للبروتوكولات الأمنية المعتمدة لضمان سلامة القوة ومحيط العمليات، قبل أن يتم إحالتهم مجدداً إلى جهات الاختصاص لاستكمال المجرى القانوني بحقهم.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة شديدة اللهجة أكدت فيها أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث باستقرار البلاد أو خرق قوانينها، مشددة على أن: “أمن المجتمع الكويتي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ويد العدالة طائلة -لا محالة- كل من تسول له نفسه الهروب من المساءلة، أو تقديم الدعم والمأوى للمطلوبين والخارجين عن القانون.”