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باحثون يبتكرون جهازًا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
باحثون يبتكرون جهازًا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته
المواطن - واس

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ابتكر فريقٌ بحثيّ في الولايات المتحدة جهازًا جديدًا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته باستخدام نبضات من الموجات فوق الصوتية، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في علاج اضطرابات نظم القلب.
وقال البروفيسور “تشاو شوانخه”: “إن ملايين الأشخاص حول العالم يحتاجون إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب لعلاج حالات عدم انتظام النبض التي لا تستجيب للعلاج الدوائي”، لافتًا إلى أن الأجهزة التقليدية تعتمد على أنظمة إلكترونية وأقطاب كهربائية تُزرع داخل الجسم وتُوصل بسطح القلب، وهو ما قد يحمل مخاطر صحية ويسبب إزعاجًا للمريض.
وأوضح الباحثون أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل هذه المخاطر عبر تطوير أسلوب تحفيز “لاسلكي” لعضلة القلب يعتمد على الموجات فوق الصوتية، حيث تستجيب قنوات أيونية حساسة في خلايا القلب لهذا التحفيز؛ مما يسمح بالتحكم في انقباض العضلة عبر تنظيم تدفق أيونات الكالسيوم داخل الخلايا.
وبيّن الفريق البحثي أن النظام يتكون من لاصق طبي مزوّد بمصدر مدمج للموجات فوق الصوتية، إضافة إلى إلكترونيات قادرة على مراقبة نبض القلب وإصدار نبضات تصحيحية دقيقة, مؤكدين أن التجارب التي أُجريت على نماذج حيوانية أظهرت فعالية عالية في التحكم بنظم القلب، مما يفتح المجال مستقبلًا لتطوير أجهزة غير جراحية قابلة للارتداء لعلاج اضطرابات النبض، وربما استخدامها في مراقبة وتحفيز أعضاء أخرى في الجسم.

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