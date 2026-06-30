باراغواي تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح

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تأهل منتخب باراغواي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الألماني بركلات الترجيح 4 – 3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب ” بوسطن “، ضمن منافسات دور الـ32.
وافتتح خوليو إنسيسو التسجيل لمنتخب باراغواي عند الدقيقة الـ42، قبل أن يدرك كاي هافيرتس التعادل للمنتخب الألماني عند الدقيقة الـ54.
وفي ركلات الترجيح، أهدر المنتخب الألماني ثلاث ركلات عن طريق كاي هافيرتس، والبديل نيكو فولتيماده، وجوناثان تاه، وسط تألق حارس باراغواي أورلاندو خيل، فيما أهدر لمنتخب باراغواي البديلان أنتونيو سانابريا وفابيان بالبوينا.