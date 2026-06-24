باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل

أكدت باكستان استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أيام من انتهاء الجولة الأولى من المحادثات التي استضافها منتجع بوغنشتوك في سويسرا، مشيرةً إلى أن المسار التفاوضي لا يزال قائمًا بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستُستأنف الأسبوع المقبل بوساطة مشتركة من باكستان وقطر، موضحًا أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة رغم فترات التوقف المؤقت التي يشهدها الحوار.

وأضاف أن إسلام آباد تواصل اتصالاتها مع الفريقين الأميركي والإيراني بهدف ضمان التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وأوضح أندرابي أن الاتفاق الأولي يتضمن إنشاء قناة تواصل مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف معالجة أي إشكالات قد تظهر خلال المرحلة المقبلة وتسهيل استمرار الحوار.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الوصول إلى سلام مستدام في المنطقة، مشددًا على أن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية.