Icon

ضبط 6 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز Icon المسجد الحرام.. ملتقى الأرواح ووحدة المسلمين في مشاهد إيمانية تجسد عالمية الرسالة Icon الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا Icon تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار Icon موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات Icon موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد Icon جرس إنذار مبكر يحذر من الإصابة بضغط الدم المرتفع Icon السند يبحث جاهزية أعمال الرئاسة العامة في الحج والعمرة والزيارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت باكستان استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أيام من انتهاء الجولة الأولى من المحادثات التي استضافها منتجع بوغنشتوك في سويسرا، مشيرةً إلى أن المسار التفاوضي لا يزال قائمًا بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستُستأنف الأسبوع المقبل بوساطة مشتركة من باكستان وقطر، موضحًا أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة رغم فترات التوقف المؤقت التي يشهدها الحوار.

وأضاف أن إسلام آباد تواصل اتصالاتها مع الفريقين الأميركي والإيراني بهدف ضمان التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وأوضح أندرابي أن الاتفاق الأولي يتضمن إنشاء قناة تواصل مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف معالجة أي إشكالات قد تظهر خلال المرحلة المقبلة وتسهيل استمرار الحوار.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الوصول إلى سلام مستدام في المنطقة، مشددًا على أن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء باكستان يوقع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران
العالم

رئيس وزراء باكستان يوقع مذكرة تفاهم إسلام...

العالم