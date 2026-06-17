بالفيديو.. تعادل البرتغال والكونغو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 1-1، في اللقاء المقام ضمن منافسات كأس العالم 2026.

تعادل البرتغال والكونغو

هدف البرتغال سجله اللاعب جواو نيفيز في الدقيقة 6، وتعادل يوان ويسا في الدقيقة 46 للمنتخب الكونغولي.

وشهد الشوط الأول تفوقًا نسبيًا للمنتخب البرتغالي الذي نجح في التقدم بالهدف الأول، قبل أن يتمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل التوجه إلى غرف الملابس.