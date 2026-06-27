بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه.. تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نظمت وكالة الإمارة لشؤون الحج والعمرة، بالتعاون مع مكتب إدارة مشاريع الحج في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حلقات نقاش لاستعراض التحضير المبكر لموسم حج 1448هـ.

وشارك في حلقات النقاش، التي استمرت ثلاثة أيام، ممثلو 60 جهة معنية بخدمة قاصدي المشاعر المقدسة، استعرض ممثلوها نتائج أعمال موسم الحج الماضي 1447هـ، وخرجوا بعدد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الإيجابيات المتحققة، وسُبل تطوير الخطط، ودعم الجهود الاستباقية، ورفع مستوى التكامل والمواءمة وكفاءة التنسيق بين الجهات، وبناء فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات؛ لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية، ووضع آليات للمعالجة الاستباقية للتحديات التشغيلية، وصولًا إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.