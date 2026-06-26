7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026 تركيا تنهي مشاركتها في كأس العالم بفوز معنوي على أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين المنتخب الأسترالي يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم عقب تعادله مع الباراغواي لاعبو الأخضر: التأهل لا يزال بأيدينا.. ووضعنا في أفضل سيناريو توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الأمم المتحدة تحذّر من انهيار الأمن الغذائي في اليمن القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، اختتم المنتخب السعودي تحضيراته في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر، غدًا على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم .FIFA 2026
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.