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بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم
المواطن - واس

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، اختتم المنتخب السعودي تحضيراته في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر، غدًا على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم .FIFA 2026
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

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